Coutances. Activité dégradée, dossiers retardés… Le tribunal respire après une année en sous-effectif

Emmanuel Rochard avait le sourire au moment de souhaiter la bienvenue à ses quatre renforts. Lors d'une traditionnelle audition solennelle devant un parterre d'élus locaux, vendredi 20 septembre, le président du tribunal judiciaire de Coutances s'est réjoui de voir les équipes de la juridiction se renforcer.

"C'est une situation beaucoup plus satisfaisante que l'année précédente puisque nous avons eu des arrêts, des départs non compensés en 2023, souligne-t-il. Beaucoup de collègues ont dû compenser en travaillant le soir et le week-end. C'est malheureusement une réalité, parfois, dans nos fonctions."

"Des besoins accrus" dans la juridiction

Clémence Herault-Delanoé intègre donc les équipes du tribunal comme vice-présidente chargée de l'application des peines. Jennifer Zribi, par ailleurs championne de France de canne de combat, arrive comme juge d'instruction. Thomas Lefrançois débarque comme substitut du procureur. Enfin, Christèle Le Gall est présentée comme magistrate à titre temporaire. Avec ces arrivées, les 17 postes au siège (les juges) sont pourvus. En revanche, du côté du parquet, deux nouvelles recrues sont encore souhaitées.

"Il nous reste quand même à espérer de futurs renforts. Nous sommes en attente de créations de postes supplémentaires pour répondre aux besoins accrus de la juridiction, pointe Emmanuel Rochard. Nous espérons que les annonces du garde des Sceaux, qui ont suscité beaucoup d'espoir, seront suivies par des arrivées supplémentaires." La Justice vient justement de changer de ministre avec l'arrivée du gouvernement Barnier, qui a nommé Didier Migaud à la place d'Eric Dupond-Moretti.

Renvois d'audience et délais prolongés

Le tribunal peut tout de même croire à un retour à un traitement normal du volume d'activité. Une bonne nouvelle, puisque la situation de sous-effectif avait provoqué des renvois et aggravé les délais. "Un magistrat ne doit tenir une audience que s'il est en capacité de pouvoir la traiter correctement. Dans ces circonstances, il devenait même difficile d'assurer les audiences ordinaires", se souvient Emmanuel Rochard.

A titre d'exemple, les délais de convocation portant sur les contentieux des affaires familiales sont toujours de plus ou moins six mois.