Bonne table à Rouen. Eleene concept store mise sur la Corée

Eleene concept store n'est pas seulement un restaurant. C'est aussi une boutique de prêt-à-porter pour femmes et hommes, où l'on retrouve aussi de la décoration comme des vases, des tasses etc. Dès l'entrée de la boutique, on sent le côté chaleureux avec le comptoir décoré avec des panneaux de bois. La salle du rez-de-chaussée est lumineuse et accueillante. A l'étage ou en terrasse, c'est là qu'on peut s'installer pour déjeuner le midi.

La Corée au centre de l'assiette

Au cœur de ce lieu unique, à mi-chemin entre un restaurant, café et boutique, on peut venir déjeuner de 12h à 15h. A la carte, on retrouve trois plats coréens dont le bibimbap à base de riz, de légumes et de bœuf, ou encore les kimbap, variante des makis japonais en version coréenne cette fois-ci, composés de radis jaune mariné, thon cuit, salade etc. Lors de ma venue, je me suis laissée tenter par le japchae, une spécialité coréenne à base de nouilles de patate douce, légumes, omelettes, salade et huile de sésame, notamment. L'ayant déjà testé dans d'autres adresses, j'étais impatiente de goûter. Et le verdict est positif, car c'est l'un des meilleurs que j'ai mangés. En dessert, j'ai dégusté un bung-eo-ppang, un classique de la street food coréenne. Il s'agit d'une gaufre cuite dans un moule en forme de poisson et fourré d'une pâte de haricot rouge. C'était la première fois que j'en mangeais et je n'ai pas été déçue non plus. La pâte à gaufre était moelleuse et l'intérieur bien cuit. La présence des haricots rouges ne m'a pas dérangée, car ils étaient bien cuits et sucrés. Pour le plat, j'ai déboursé 13,50 euros et pour le dessert, 5 euros, soit un total de 18,50 euros. L'arrivée de ce lieu à Rouen est due à Lee Thebaud, la gérante. "On peut venir pour le côté boutique, le déjeuner ou le goûter", indique-t-elle.

Japchae, nouilles à base de patate douce.

Une belle adresse à tester avec un bon rapport qualité prix !

Pratique. 6 rue de l'Hôpital à Rouen, Tel : 09 83 75 04 80, du mardi au samedi dès 11h et de 12h à 15h pour le déjeuner.