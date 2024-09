Football. Le Débrief 100% HAC : le président Jean-Michel Roussier, premier invité de notre nouveau podcast !

Ça y est, c'est parti ! Le podcast "Le Débrief 100 % HAC" est lancé ce mardi 17 septembre. Ce rendez-vous est avant tout celui des fans des Ciel et Marine, qui, semaine après semaine, poussent derrière leur équipe, auteure d'un début de saison prometteur (deux victoires, deux défaites et une 9e place au classement).

Un invité de marque

Pour cette première émission, nous avons vu les choses en grand. Autour de la table : Célia Caradec, de Tendance Ouest, Mathieu Billeaud de Foot Normand, Luc Gallais, du Courrier Cauchois et... Jean-Michel Roussier !

Président du HAC depuis juin 2022, le dirigeant va parler avec nous du projet qu'il nourrit pour son club, des ambitions des Hacmen cette saison, du nouveau coach Didier Digard, de son coup de gueule au sujet de la réélection de Vincent Labrune... Un échange garanti sans filtre pour lancer ce nouveau podcast.

Où écouter le podcast

Pour l'écouter, rien de plus simple : rendez-vous sur Podcasts by Tendance Ouest, sur Foot Normand et bien entendu sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !