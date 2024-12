Bonne table à Rouen. Ambiance bistrot au menu du Petit Boquié

Le Petit Boquié, situé en lieu et place de l'ancien restaurant de burger le Lauryl's, a ouvert ses portes le 29 août dernier. Idéalement placé au pied de la Cathédrale, il se revendique de la cuisine traditionnelle, un brin normande, mais qui "plaît à tout le monde", assure la patronne Sophie Boquié. La décoration intérieure offre un agréable mélange de modernité et de rétro. Presque tout a été chiné - les chaises, tables et décorations murales - dans une ambiance de bistrot à l'ancienne. Au menu du jour ce midi : gaspacho de tomates et légumes croquants en entrée puis émincé de volaille sauce camembert avec des pâtes et pour le dessert une crêpe caramel et glace vanille. Une formule simple et très abordable pour seulement 21 euros.

Emincé de volaille au camembert.

Un premier restaurant

après 17 ans d'expérience

A la carte on retrouve également quelques planches à partager entre charcuterie ou poissons et crustacés, ainsi que le traditionnel croque-monsieur au pain de campagne et des mets très locaux tels que le rumsteak et purée de pommes de terre au romarin sauce Neufchâtel. A la tête du restaurant, Sophie Boquié, 35 ans. C'est son tout premier établissement après 17 ans passés derrière les fourneaux. De retour en 2018 à Rouen, la jeune chef a fait le tour des cuisines de France et "pris le temps" avant d'ouvrir son propre établissement. "Dès que j'ai commencé le métier, je savais que j'allais ouvrir un restaurant, déclare-t-elle, là je me sentais prête." La carte évoluera régulièrement au gré des saisons, "je travaille avec une maraîchère pas loin d'ici qui me propose une liste de fruits et légumes du moment et je fais en fonction de ce qu'elle a", explique Sophie Boquié. Les huîtres, les fromages normands ou le croque-monsieur font partie des propositions qui resteront à la carte. Le restaurant propose du service en continu le samedi de midi à 21h.

Pratique. 25 Rue des Bonnetiers à Rouen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 02 35 71 87 06.