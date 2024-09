Casting. Love Is Blind arrive en France : la téléréalité de Netflix cherche des Normands !

Love Is Blind : un concept révolutionnaire

Impossible de manquer Love Is Blind si vous êtes abonné à Netflix. Cette téléréalité américaine, lancée en 2020, a immédiatement captivé les spectateurs avec son concept hors du commun : trouver l'amour sans jamais voir son prétendant. Des célibataires, enfermés dans des capsules, ont des rendez-vous sans se voir pour apprendre à se connaître uniquement à travers la voix et les conversations. Une fois un lien émotionnel tissé, l'une des deux personnes peut faire une demande en mariage. Ce n'est qu'après cette étape qu'ils se découvrent enfin.

C'est ce concept qui a fait le succès mondial de Love Is Blind, avec déjà six saisons diffusées aux Etats-Unis. Le format a été exporté au Brésil, au Japon, en Suède, et prochainement, la France s'apprête à accueillir sa propre édition.

Love Is Blind arrive en France !

Netflix a récemment confirmé ce que de nombreux fans espéraient : Love Is Blind aura une version française ! Après avoir adapté le concept aux réalités culturelles de plusieurs pays, la plateforme se tourne vers la France, terre de romance par excellence. Les castings viennent tout juste d'ouvrir.

A la recherche de Normands pour Love Is Blind France

Netflix ne se contente pas de rechercher des célibataires parisiens ou marseillais. Pour cette première édition française, la production souhaite une diversité géographique, et les Normands sont (aussi) ciblés ! Si vous êtes de Normandie et que vous êtes célibataire, l'aventure Love Is Blind pourrait être pour vous.

Le casting est ouvert aux hommes et femmes âgés de 18 ans et plus, et aucune expérience préalable n'est nécessaire. Que vous soyez jeune actif, étudiant ou en reconversion, tous les profils sont les bienvenus. Seule condition : être prêt à se lancer dans une expérience amoureuse pour le moins particulière.

Infos pratiques :