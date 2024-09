Cherbourg. La Cité de la Mer enregistre son 4e plus bel été depuis 2002

L'été se termine à la Cité de la Mer de Cherbourg et les équipes sont plutôt contentes du bilan de la saison. Au total, 105 000 visiteurs ont poussé les portes du site en juillet et en août. "C'est le quatrième meilleur été depuis l'ouverture du site en 2002", souligne Alexandre Lanoë le directeur de l'établissement. Parmi les visiteurs, on trouve majoritairement des Français, mais aussi près d'un quart d'étrangers : "96% des visiteurs viennent en famille", souligne Lucie Le Chapelain, la responsable communication de la Cité de la Mer. Le directeur du site est plutôt satisfait de ce chiffre. "L'idée c'est vraiment de partager des connaissances et des émotions en famille", confie-t-il.

Partager en famille à la Cité de la Mer Impossible de lire le son.

Les nouveautés de la prochaine saison

Les équipes ont déjà annoncé plusieurs nouveautés pour l'automne. "Malgré les nombreux panneaux explicatifs sur le parcours, les visiteurs posaient très souvent des questions aux techniciens qu'ils croisaient", explique le directeur. Des rencontres hebdomadaires ont été fixées, spécialement consacrées à ces échanges. Rendez-vous par exemple tous les mardis à 10h30 à l'aquarium Abyssal pour découvrir le nourrissage des poissons. Chaque mercredi à 14h30, les visiteurs pourront aussi assister à une plongée commentée par un biologiste. "On ne demande aucun supplément pour ces rencontres, les techniciens seront présents sur place pour ceux qui le souhaitent", souligne la chargée de communication.

Journées du patrimoine, soirées grand public, retrouvez tous les événements de la Cité de la Mer sur leur site Internet.