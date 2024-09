L'amour est dans le pré. Une agricultrice normande rejoint l'émission ? Vos réactions

Notre rendez-vous hebdomadaire devant "L'amour est dans le pré" n'a pas déçu hier soir. Si beaucoup attendaient avec impatience des nouvelles de Valentin, l'agriculteur manchois au franc-parler, il n'est pas apparu à l'écran. Nous sommes toujours dans l'attente de savoir si sa seconde prétendante a bien débarqué à la gare de Lison, ou non, laissant les téléspectateurs sur leur faim.

Un nouveau couple normand ?

Cependant, l'épisode a réservé son lot de surprises avec un autre participant, Bruno, 33 ans, originaire des Hauts-de-France, spécialisé dans la polyculture et l'élevage. Bruno s'est révélé particulièrement touchant lors de son portrait, marqué par un drame familial : le décès brutal de sa mère en 2021. Ce tragique événement l'a contraint à mettre de côté sa vie sentimentale pour soutenir son père Philippe, plongeant les deux hommes dans une profonde tristesse, palpable à l'écran.

Mais hier soir, un rayon de soleil a traversé cette grisaille émotionnelle. Lors des fameux speed datings, Bruno a eu un véritable coup de cœur pour Clémence, une agricultrice de Seine-Maritime, au Tréport. L'histoire commence par une lettre qui retient l'attention de Bruno, celle d'Irène, qui n'écrit pas pour elle-même, mais pour sa belle-sœur Clémence. Un parallèle s'établit aussitôt entre les deux agriculteurs, puisque, tout comme Clémence, c'est à l'initiative de ses proches que Bruno a rejoint l'émission.

Une scène de film

La rencontre entre Bruno et Clémence a été un moment d'émotion, une de ces scènes qui rappellent pourquoi "L'amour est dans le pré" touche tant de monde. Dès les premières minutes, la complicité est évidente. Les deux agriculteurs échangent sourires et rougeurs, créant une atmosphère tendre et sincère. Bruno, visiblement charmé, n'hésite pas à plaisanter : "Tu réponds trop bien à mes questions, il y a un truc qui cloche !" Le coup de foudre est immédiat, renforcé par le fait que leurs tenues semblent assorties comme pour sceller leur complicité naissante. Sans surprise, Bruno choisit Clémence pour l'accompagner à la ferme.

Et vous alors, qu'en avez-vous pensé ? Grâce aux #Adp et #Adp24, on a pu suivre vos réactions en direct… Et on a beaucoup ri !

Comme d'habitude, on attend le début de l'émission avec impatience : on avait hâte de retrouver notre cher Valentin.

Mais c'est Stéphane qui a ouvert le bal avec son speed dating… et ses critères très, très précis

Pendant ce temps, chez Gillou à la ferme

Ça s'ambiance fort. Grosse enceinte, karaoké, musique techno ? Une vraie partie de campagne. Evidement, Gillou ne se sépare pas de son lot d'allusions bien placées…

Chez Karell, on s'amuse de la ressemblance entre son prétendant et… PEF

Stéphane ne vous a pas beaucoup plu…

Entre ses critères très précis et assez fermés et son rejet des femmes indépendantes, les speed datings n'ont laissé aucune place à ses prétendantes… Si bien qu'il en oubliait leur nom !

Chez Renaud, la première prétendante est arrivée, après un long trajet

Mais notre agriculteur sarthois, pas grand adepte de la cuisine, l'a tout de suite occupée.

Il s'est aussi rendu compte qu'il avait oublié le pain, et a appelé un ami en urgence, qui s'est quelque peu éternisé.

Et enfin, notre couple coup de cœur qui vous a aussi séduit, Clémence et Bruno, dont l'alchimie a dépassé l'écran

Mais personne n'oublie notre cher Valentin…

Si vous souhaitez réagir en direct avec nous, utilisez le #adp ou #adp24 et #TOuest : à lundi prochain !