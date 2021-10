Arthur H au Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray

Amateur de bons mots, le chanteur est amoureux de la langue de Molière et de Rabelais qu’il manie avec dextérité et audace. Anti-conformiste et éminement épris de liberté, il compose en poète des textes doux et drôles.

Tirant partie de la moindre sonorité des mots et de leur potentiel musical, il fait rimer plaisir avec désir. Sur des compositions cool et jazzy, une musique agréablement métissée, il explore les sens, diffuse émotion et tendresse sur des thèmes aussi éternels que la noblesse humaine, l’amour physique, l’art et les voyages : de belles métaphores à consommer sans modération.

Pratique. Vendredi 12 octobre, 20h30, Le Rive Gauche, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs : de 10 à 20 €. Réservation au 02.32.91.94.94.