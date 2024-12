Hauterive. Concerts et animations pour la 3e édition de La Ferme en rythme

Electro jazz, rock, DJ sets… Le festival La Ferme en rythme revient dans une ferme de vaches laitières de Hauterive, près d'Alençon, pour sa 3e édition. Pour la première fois, le festival se tient sur deux jours le vendredi 6 à partir de 19h30 et le samedi 7 septembre dès 18h30, avec quatre concerts le premier soir et sept le suivant (programme complet à retrouver sur la page Facebook "Mets du rythme"). Un après-midi familial est ouvert à tous gratuitement le samedi. Contes, maquillage, escape game, balades botaniques et tournoi de palets sont au programme de 15h à 18h, avec également la présence d'un magicien.

Pratique. Billetterie le jour même au 1 184 route de Neuilly à Hauterive.