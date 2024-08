Cinéma. Une légende hollywoodienne honorée au Festival de Deauville

Le Festival du cinéma américain de Deauville, créé en 1975 par Lionel Chouchan et André Halimi, a toujours été un écrin pour les grands talents du cinéma indépendant américain. Cette année, c'est Natalie Portman qui sera mise à l'honneur. De Star Wars : La Menace fantôme à Black Swan, en passant par Closer, Jackie et récemment May December, Natalie Portman a su se démarquer par son interprétation de rôles exigeants et sa capacité à incarner des personnages avec profondeur et justesse.

A seulement 12 ans, elle faisait déjà ses débuts au cinéma aux côtés de Jean Reno dans Léon de Luc Besson, avant de tourner avec des réalisateurs de renom : Michael Mann, Woody Allen, Darren Aronofsky, et Miloš Forman. Sa carrière lui a valu de nombreuses récompenses, dont un Oscar et deux Golden Globes.

Un prix prestigieux et significatif

Le Deauville Talent Award qui sera décerné à Natalie Portman récompense chaque année des figures majeures du cinéma qui par leur talent et leur contribution, ont marqué l'histoire du septième art. Comme le souligne le site du festival, "les grandes actrices, de Garbo à Dietrich, d'Ava Gardner à Meryl Streep, ont toutes contribué à la mythologie du cinéma… Natalie Portman aussi".

Ce prix a été attribué ces dernières années à de grands noms du cinéma : Thandiwe Newton, Jesse Eisenberg, Michael Shannon, Pierce Brosnan, et Kristen Stewart.

L'inauguration d'une célèbre cabine

En plus de recevoir son prix, Natalie Portman inaugurera sa cabine sur les célèbres planches de Deauville, une tradition qui célèbre les icônes du cinéma. Sa venue ne sera pas la seule à marquer cette édition du festival : Francis Ford Coppola sera également présent le 13 septembre 2024 pour présenter son dernier film Megalopolis. De son côté, Michael Douglas fera son apparition lors de l'ouverture du festival.

