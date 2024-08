Cinéma. Le jury du Festival de Deauville enfin dévoilé !

Le Festival du cinéma américain de Deauville, fondé en 1975, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma. Chaque année, il célèbre le cinéma américain dans une ville emblématique pour le 7e art ; Deauville. Pour cette édition, qui se déroulera du 6 au 15 septembre 2024, le festival accueille un jury prestigieux, composé de personnalités influentes.

Benoît Magimel - Président du Jury

Benoît Magimel, acteur révélé à l'âge de treize ans dans La Vie est un long fleuve tranquille (1988), présidera le jury. Avec une carrière marquée par des collaborations avec des réalisateurs de renom comme Florent-Emilio Siri, Claude Chabrol, et Emmanuelle Bercot, Benoît Magimel a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont deux César du meilleur acteur pour De son vivant (2022) et Pacifiction : Tourment sur les Iles (2023).

Ludivine Sagnier - Comédienne

Ludivine Sagnier, est une actrice française qui a gagné en notoriété au début des années 2000 grâce à François Ozon. Ses performances dans Huit Femmes et Swimming Pool l'ont propulsée au sommet. Récemment, elle a charmé le public dans la série Netflix Lupin, où elle partage l'écran avec Omar Sy.

Ibrahim Maalouf - Trompettiste, Musicien & Compositeur

Né à Beyrouth, Ibrahim Maalouf est un trompettiste et compositeur de renom, avec une famille d'intellectuels et d'artistes. Ayant grandi en banlieue parisienne, il a une double nationalité franco-libanaise et est marié à la chanteuse Hiba Tawaji. Il apporte une perspective musicale unique au jury.

Elias Belkeddar - Réalisateur, Scénariste & Producteur

Elias Belkeddar est un réalisateur et producteur talentueux chez Iconoclast Films. Ses œuvres, dont Un jour de mariage et Todo Se Puede, ont été acclamées et primées. Il se distingue par sa sensibilité et son approche contemplative du cinéma.

Emilie Dequenne - Comédienne

Actrice belge révélée par le film Rosetta des frères Dardenne, Emilie Dequenne a prouvé son talent dans des films comme Le Pacte des loups et A perdre la raison. Lauréate du César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021, elle continue d'impressionner avec ses rôles dans des drames sociaux.

Agathe Riedinger - Réalisatrice, Scénariste & Photographe

Réalisatrice de courts métrages remarqués comme J'attends Jupiter et Eve, Agathe Riedinger s'est fait connaître avec son premier long métrage Diamant brut en 2024. Elle est également active dans la réalisation de vidéoclips et de films de mode.

Damien Bonnard - Comédien

Damien Bonnard, avec ses origines familiales variées et une carrière éclectique, est un acteur reconnu pour ses rôles dans Les Misérables de Ladj Ly et Dunkerque de Christopher Nolan. Sa performance lui a valu des nominations aux César et une reconnaissance internationale.

Lou Lampros - Comédienne

Jeune actrice française, Lou Lampros s'est fait remarquer en 2019 dans Madre de Rodrigo Sorogoyen. Son rôle dans Ma nuit lui a valu une reconnaissance critique, faisant d'elle une étoile montante du cinéma français.

Martin Bourboulon - Réalisateur & Scénariste

Martin Bourboulon, fils du producteur Frédéric Bourboulon, a débuté comme assistant réalisateur avant de se faire un nom avec des films comme Papa ou Maman et Eiffel. Son prochain projet, une adaptation de 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, est très attendu.

En attendant d'assister au festival, vous pouvez toujours retrouver la liste des "classiques" conseillés par les organisateurs ici.