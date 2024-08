Cinéma. Combien des "classiques" listés par le Festival de Deauville avez-vous vus ?

Le Festival de Deauville, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, est l'un des événements cinématographiques les plus attendus de l'été. En attendant l'ouverture des festivités, les organisateurs ont concocté une liste de films incontournables pour les amateurs de cinéma. Ces recommandations sont disponibles sur leur profil Letterboxd, une plateforme communautaire dédiée aux passionnés de films.

Qu'est-ce que Letterboxd et comment ça marche ?

Letterboxd est un réseau social pour les cinéphiles. Il permet de noter, commenter et partager ses avis sur les films. Les utilisateurs peuvent créer des listes de films, suivre d'autres membres, et découvrir des recommandations personnalisées en fonction de leurs goûts. C'est un espace interactif où chacun peut participer et s'inspirer des critiques et listes des autres cinéphiles.

Comment utiliser Letterboxd ?

• Profil : Personnalisez votre profil en ajoutant des informations sur vos goûts cinématographiques.

• Films : Parcourez et ajoutez des films à votre liste de visionnage.

• Notes et Critiques : Notez et commentez les films que vous avez vus.

• Listes : Créez des listes thématiques de vos films préférés ou ceux que vous souhaitez découvrir.

• Suivi : Suivez d'autres utilisateurs pour voir leurs critiques et listes, et recevez des recommandations.

Le Festival de Deauville sur Letterboxd

Pour cette édition spéciale, les organisateurs du Festival de Deauville ont créé un profil sur Letterboxd. Ils y partagent une sélection de films à (re)découvrir. Cette liste comprend des classiques intemporels ainsi que des œuvres moins connues, mais tout aussi marquantes. Suivre le profil du Festival de Deauville sur Letterboxd est une excellente façon de préparer le festival en se plongeant dans une programmation soigneusement choisie par les experts.

La liste ici.