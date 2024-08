Caumont-sur-Aure. Pour avoir des nouvelles de son fils, il bombarde son ex-épouse d'appels malveillants

Jeudi 22 août, un homme a été jugé au tribunal de Caen pour avoir harcelé son ex-compagne au téléphone. Le 30 novembre 2021, la victime, domiciliée à Caumont-sur-Aure, dépose plainte et explique qu'elle est séparée de son mari. Ils ont été mariés pendant 10 ans et ont eu un fils. Il la harcèle de communications téléphoniques depuis plusieurs mois. Elle précise en recevoir plus de 30 par soirée. Si elle décroche, les insultes pleuvent.

Il ne comprend pas

L'homme de 42 ans est entendu le 17 mars 2022. Il reconnaît les faits, mais explique qu'il voulait seulement avoir des nouvelles de son enfant, ce qu'elle refusait de lui donner, et cela l'énervait, surtout lorsqu'il était alcoolisé. Il estimait être dans son droit, car il est normal qu'un père ait des nouvelles de son fils.

Jugé au tribunal de Caen le jeudi 22 août, il a dû être extrait de sa cellule, car il est incarcéré pour une autre affaire, mais se rappelle bien des faits. Il dit que maintenant sa femme a déménagé à La Rochelle et qu'il parle régulièrement à l'enfant.

L'homme a compris

Avec l'incarcération, il a arrêté de boire et comprend que son ex-compagne ait pu être importunée par ces coups de fil incessants. Il ajoute : "Je voulais lui faire comprendre que j'avais le droit d'avoir des nouvelles de mon fils. Désormais, les relations se sont apaisées. On repart à zéro chacun de notre côté." Il précise qu'en prison tout va bien, il fait du sport et suit une formation.

Dans son réquisitoire, le procureur dit que les faits sont reconnus et établis. Il confirme que la situation est meilleure. Il demande 2 mois de prison avec sursis probatoire et obligation de soins concernant son alcoolémie. Il sera entendu, puisqu'après délibéré, le prévenu est condamné à 2 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, accompagnés d'une obligation de soins, de travail ou formation. Il devra aussi régler 127€ de frais de procédure.