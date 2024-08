Le Havre. Le Hangar Zéro sauvé

Au Havre, le Hangar Zéro est sauvé. Lundi 12 août, le tribunal de commerce du Havre a validé le plan de sauvegarde de la coopérative SCIC SAS Le Hangar Zéro. La structure avait déclenché une procédure de sauvegarde de l'entreprise le 18 août 2023 faisant face à des difficultés financières, notamment à cause d'une subvention non versée à la suite de problèmes administratifs. Cette dernière a finalement pu être débloquée et les sociétaires bénévoles du Hangar Zéro ont réalisé un gros travail de réorganisation pour faire rentrer l'argent : une ouverture plus large du bar restaurant, l'augmentation de l'événementiel (concerts, animations et événements RSE pour les entreprises et les collectivités), l'aménagement des espaces pour la location et la plateforme de réemploi de matériaux de construction avec une vente une fois par mois.

C'est un soulagement pour Audrey Vrac-Leleu, l'une des sociétaires bénévoles. "Ces deux dernières années, beaucoup de tiers-lieux ont fermé en France, dont un à Caen, parce que les vannes ont été coupées (il y a moins d'aides et de subventions). C'est là qu'on a fait un gros travail. On avait déjà un chiffre d'affaires, mais il n'était pas suffisant pour conforter le modèle. Notre travail sur l'événementiel nous a permis de faire évoluer le modèle économique et d'aller vers quelque chose de plus pérenne, sans dépendre des subventions."

Un tiers-lieu écolo

Le Hangar 0 est un tiers-lieu écologiste créé en 2016. Il accueille un bar restaurant, une boutique de créateurs, une menuiserie, une ferme urbaine et des espaces à louer. Ils sont 450 sociétaires, dont 60 à 80 sociétaires bénévoles.

"L'esprit Hangar 0, c'est avant tout un projet citoyen qui est ouvert à toutes et tous, dédié à la transition écologiste et sociale. Il y a trois valeurs : zéro carbone, zéro déchet et zéro exclu. Zéro carbone, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de carbone qui soit généré par nos activités. Zéro déchet, on réutilise un maximum de matériaux pour la construction. On est à plus de 80% de réemploi. Et zéro exclu, on estime que tout le monde a ses valeurs et ses compétences. Ce volet humain est très important au Hangar 0."

Le Hangar 0 a dû réduire ses effectifs, passant de 14 équivalents temps plein à 9. La structure a 10 ans pour éponger sa dette.