Le Havre. Trois jours de festivités et de découvertes écologiques au Hangar 0

Du vendredi 14 au dimanche 16 mars, le Hangar 0 du Havre ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de l'échange, de la créativité et de l'engagement écologique.

C'est l'occasion de découvrir ce tiers-lieu emblématique de la cité Océane, dédié à la transition écologique et sociale. Les visiteurs pourront visiter les lieux, échanger avec ses acteurs engagés et participer à des activités autour de la transition écologique, de l'économie circulaire et de la coopération citoyenne.

Programme

Vendredi à partir de 18h, le public est invité à un atelier slam suivi d'une scène ouverte sur le thème du Hangar 0 où chacun pourra exprimer sa créativité.

Tout au long du week-end, les visiteurs profiteront d'un programme varié avec des visites du Hangar 0, ateliers participatifs (macramé, relaxation, lithothérapie, maroquinerie ou encore cycle des déchets), de la restauration avec la Tablée de Quartier, le Forum des bâtisseurs et des chantiers participatifs.

En parallèle, vous retrouverez également des stands associatifs, des fresques écologiques, des projections de films engagés et des jeux ludiques.

Samedi soir, dès 19h, un spectacle sera proposé suivi du DJ Set de Rikey Délic.