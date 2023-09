Le Havre. En difficulté financière, le Hangar Zéro lance un financement participatif

Sa silhouette crantée est un incontournable du quartier de l'Eure, au Havre. Le Hangar Zéro, tiers-lieu écolo et citoyen, a besoin d'un sérieux coup de pouce. Lundi 2 octobre, il lancera un financement participatif, l'une des solutions imaginées par cette société coopérative d'intérêt collectif pour rebondir.

Un plan de sauvegarde lancé

Dans ce "laboratoire citoyen de la transition écologique", on trouve déjà un bar, un restaurant, une boutique d'artisans créateurs, une ferme aquaponique. Plusieurs associations comme Havre de Vers, Permac ou encore LH Anti Gaspi y sont aussi implantées. Mais le Hangar Zéro est aujourd'hui dans une situation financière critique, liée au blocage d'une subvention de 73 000 € pour des raisons administratives, indépendantes de sa volonté. "Cela a englouti notre trésorerie. Depuis, on court après l'argent. Cet été, on s'est aperçus que l'on n'allait pas y arriver car il nous manque encore 250 000 € pour finaliser les travaux" explique Kathy Miesiaczek, employée en charge des questions administratives et financières. Le 18 août dernier, un plan de sauvegarde de l'emploi a donc été octroyé au Hangar Zéro par le tribunal de commerce.

Cette procédure permet à la coopérative de geler une partie de ses créances sur une période de six mois, renouvelable. Grâce à la mobilisation de ses sociétaires, le Hangar Zéro a pu réunir 25 000 € en quelques semaines. Mais il a aussi été contraint de réduire ses coûts : "On est passés de quatorze à huit salariés, des CDD n'ont pas pu être renouvelés, c'est dur", poursuit Kathy Miesiaczek. Le chiffre d'affaires doit augmenter, ce qui passe par le restaurant, dont la croissance est constante, mais aussi la location de salles à des entreprises, pour des séminaires par exemple.

Le bar et le restaurant sont désormais ouverts plus régulièrement.

67% de matériaux réemployés

"En parallèle, nous cherchons toujours de l'argent pour finaliser la serre, créer une salle polyvalente, dépolluer et aménager les jardins et ouvrir un atelier partagé", poursuit la salariée. D'où cet appel au financement, qui doit permettre de préserver un modèle de réemploi des matériaux, estimé à 67 %, ce qui en fait le plus grand chantier de réemploi de France. "Nous sommes très fiers car nous recevons des sollicitations de personnes, partout en France et même en Allemagne ou au Japon, qui sont intéressées par une architecture plus respectueuse de l'environnement."

Le réemploi est un maître-mot au Hangar Zéro.