Bonne table au Havre. Au Hangar Zéro, le Resto est ouvert !

C'est un nouveau jalon important pour le Hangar Zéro, tiers-lieu écologique et citoyen implanté dans un ancien hangar de stockage du quartier de l'Eure, au Havre. Lundi 11 avril, le Resto a ouvert ses portes. Natacha Baloche et son équipe y proposent un menu différent tous les midis de la semaine. Avant de m'installer, j'apprécie le décor entièrement composé de récup', car c'est l'ADN du Hangar Zéro. "Les éclairages viennent du stade Océane, les tables ont été fabriquées à partir d'une ancienne estrade, la vaisselle est parfois dépareillée car issue du réemploi, le mur fabriqué lors d'un chantier participatif", détaille la patronne de la cuisine. Après vingt ans comme aide-soignante en Ehpad, elle a d'abord rejoint le Hangar Zéro pour servir des repas aux bénévoles qui rénovent le lieu. "Je n'en suis jamais repartie !", sourit-elle.

Le vendredi, c'est couscous !

Sur la formule du jour, j'opte pour une salade de riz en entrée. Un plat simple, garni d'olives vertes, de poivrons et d'un œuf. Pour la suite, j'ai le choix entre un plat à base de soja cuisiné façon porc au caramel ou un sauté de porc à la moutarde à l'ancienne. "Il y a toujours un plat carné et un plat végétarien", précise Natacha. Pour moi, ce sera la viande, bien mijotée et parfaitement tendre, accompagnée de frites maison. Elle se marie plutôt bien avec le verre de vin rouge choisi par Le Cellier des Bien-Vivants, caviste de la boutique partagée du Hangar Zéro, qui propose une sélection de vin adaptée à chaque plat.

Au menu aujourd'hui : porc à la moutarde.

En dessert, ce sera salade de fruits, à base de pommes, agrumes, rhubarbe et d'un peu de fraises. "Ce sont des fraises françaises, précise la chef. Et dans l'idéal, on essaie d'utiliser un maximum de produits issus de producteurs locaux." Pour la formule complète (entrée/plat/dessert) le tarif est fixé à 14 € (13 € en végétarien). Si les menus évoluent tous les jours, le vendredi est, pour le moment, dédié au couscous.

Pratique. Le Resto, 37 quai de la Saône au Havre. Tél. 07 69 47 74 43. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi.