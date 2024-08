Rouen. Glaciers : ils font le plein de clients pendant cette période estivale

A la vanille, à la fraise ou encore au chocolat, les glaces sont prises d'assaut par les gourmands à Rouen lorsqu'il fait chaud dans le centre-ville.

"Il fait bon, c'est l'été"

"Il fait bon, c'est l'été", confie Franck Le Bars, qui a acheté une glace à la vanille de Madagascar rue des Carmes. "Même si on travaille, on prend une glace et on se sent tout de suite en vacances", assure-t-il. Quelques mètres plus loin, un autre gourmand s'est aussi laissé tenter par ce mets sucré. "De temps en temps j'en mange une, il n'y a pas de raison particulière. Je ne mange pas juste une glace que parce qu'il fait chaud", indique Sylvain Lebrun. Et avec ces fortes chaleurs, ils n'étaient pas les seuls à avoir eu la même idée. "J'ai décidé de prendre une glace parce que c'est gourmand et que ça fait toujours du bien ! lance Elodie Calvet. Cette fois-ci, j'ai choisi passion comme parfum parce que je n'en mange pas souvent", ajoute-t-elle. "C'est frais, ça fait du bien et ce n'est pas tellement cher", renchérit Thomas Millin, qui a jeté son dévolu sur une glace fraise-vanille.

"C'est très intense vu les grosses chaleurs"

Ces températures élevées, très estivales, sont très appréciées des glaciers et pour cause. "C'est très intense vu les grosses chaleurs. De 14h30 jusqu'à la fermeture, c'est du non-stop", admet Maryse Guérard, responsable adjointe chez Auzou à Rouen "Les parfums vanille et fraise partent le plus, ce sont des classiques pour nos glaces à l'italienne ensuite on a aussi chocolat, passion et caramel pistache", confie-t-elle. "Les glaces italiennes sont attendues dès le mois de mai tout comme nos macarons glacés", poursuit Maryse. Et le bilan est tout aussi positif du côté de Francesca Bastien, gérante de la boulangerie-pâtisserie Bastien. "Avec la météo du mois de juillet, ça a été un peu compliqué. Il faut du soleil mais qu'il ne fasse pas trop chaud, sinon il n'y a personne dans le centre-ville", explique-t-elle. "On fait de bonnes journées de vente de glaces et heureusement parce que ça pallie justement toutes nos viennoiseries pâtisseries qu'on ne vend pas quand il fait très chaud", relate-t-elle.