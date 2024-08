Calvados. De nouvelles mesures mises en place pour lutter contre les rave-parties

Dans le Calvados, les rave-parties non déclarées sont désormais interdites. Le préfet a pris un arrêté interdisant ces rassemblements festifs, ainsi que la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation potentiellement utilisé pour ces événements illégaux. Pour renforcer la surveillance, la préfecture a décidé de recourir à des drones équipés de caméras puissantes, capables de capter des images de jour comme de nuit, afin de détecter et prévenir ces manifestations non autorisées.

La préfecture du Calvados souligne que toute violation de ces nouvelles mesures expose les contrevenants à des sanctions prévues par le Code pénal, y compris la confiscation du matériel saisi. Elle met également en garde contre les "risques graves de troubles à l'ordre public, à la sûreté et à la sécurité" associés aux rave-parties.