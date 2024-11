Les Authieux-du-Puits. Sophie Burgerjon, du génie civil à la bière artisanale

Sophie Burgerjon a commencé son remarquable parcours dans le domaine de la brasserie en 2020. Avant de se lancer, elle exerçait dans le génie civil, et notamment dans la rénovation et la maçonnerie. "L'attrait irrésistible pour la brasserie est né d'un essai amateur. Le processus physico-chimique complexe du brassage m'a immédiatement captivée", explique celle qui a toujours nourri un profond penchant pour les sciences.

Elle a ainsi décidé d'approfondir ses connaissances en brassage. Elle se plonge alors dans de nombreux ouvrages spécialisés et complète son apprentissage à l'université de La Rochelle. "Aujourd'hui, je produis une gamme diversifiée et raffinée de bières, incluant blonde, ambrée, blonde de haute fermentation, blanche à la framboise et IPA", déclare-t-elle.

