Orne. Ce couple produit de la bière et du fromage de chèvres au même endroit

La rencontre de Sophie et Marc Burgerjon au détour d'un bar a marqué le début d'une aventure commune, amoureuse mais aussi professionnelle, empreinte de passion et de complémentarité.

Sophie, animée par une passion profonde pour les sciences et la brasserie, et Marc, chevrier fromager dévoué, ont immédiatement ressenti qu'ils étaient faits pour collaborer. Ce sentiment intuitif les a conduits, après leur installation à la ferme familiale de Marc aux Authieux-du-Puits, à unir leurs compétences et leurs ambitions pour créer quelque chose d'unique.

"Je me suis lancée dans la brasserie un peu par hasard, une envie de nouveauté et une opportunité qui s'est offerte à moi, puis ça a pris de l'ampleur très rapidement. J'ai vu les choses en grand, enfin on les a vues à deux", déclare Sophie. Elle a repris avec détermination la brasserie Saint-Paul, située près de l'Aigle, et avec son expertise, elle a commencé par produire des petits volumes de bière, tout en ayant pour objectif d'atteindre une production plus professionnelle et sophistiquée.

Voir en plus grand

En 2021, animé par une vision commune de croissance et de perfectionnement, le couple a décidé de donner une nouvelle dimension à son projet, en déplaçant l'activité de la brasserie à côté de la ferme. Les nouveaux bâtiments ont été inaugurés en mai 2024. Depuis, une synergie entre la brasserie et la chèvrerie s'est mise en place, créant un cercle vertueux et harmonieux. "En plus de collaborer, on a voulu lier d'une façon logique nos deux activités. L'objectif n'était pas juste de faire nos deux activités sur le même lieu, mais de les combiner", détaille Marc.

Sur leurs terres, l'orge cultivée est utilisée pour brasser la bière, tandis que les résidus de brassage servent de nourriture aux chèvres. Le fumier des chèvres, en retour, enrichit les terres pour de nouvelles cultures d'orge, assurant un cycle de production durable et respectueux de l'environnement. Cette démarche intégrée et durable a permis d'optimiser leurs ressources tout en augmentant la qualité de leurs produits. Pour soutenir cette ambition écologique et autosuffisante, le couple a acquis 6 hectares supplémentaires, spécifiquement destinés à la culture d'orge.

Une alliance qui marche

Parallèlement, ils ont investi dans un nouveau bâtiment, plus grand et mieux équipé, où ils peuvent partager leur passion et leur savoir-faire avec le public. Ce nouvel espace permet non seulement de répondre à une demande croissante mais aussi d'offrir une expérience immersive aux visiteurs, illustrant parfaitement l'harmonie entre la chèvrerie et la brasserie. "On propose des dégustations de bière et de fromage. C'est également un endroit pour passer un bon moment, de découverte, autour d'un verre", précise Sophie.

La commercialisation de leurs produits a également pris une nouvelle ampleur, s'étendant désormais à tout le département de l'Orne. Les produits des Chèvres Brasseuses se trouvent dans des épiceries locales, et le couple a noué des partenariats avec des structures plus importantes pour élargir leur distribution.

Pratique. L'accueil du public se fait le jeudi et le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 11h à 16h, au 31 la Mare Boisard aux Authieux-du-Puits. Tél. 06 45 81 77 15.