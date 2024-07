Paris 2024. Le nageur havrais Alexis Kpade portera les couleurs du Bénin

Il vient de consacrer huit mois complets à la natation, et visiblement cela paye : Alexis Kpade, originaire de Saint-Romain-de-Colbosc, est qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le jeune nageur, âgé de 18 ans, a décroché son ticket pour les séries du 100m dos, qui se dérouleront le dimanche 28 juillet, à partir de 11 heures.

Licencié au HAC Natation, c'est sous les couleurs du Bénin que le Normand concourra aux JO. Alexis Kpade a en effet obtenu sa naturalisation, dans ce pays d'où est originaire son père et où vit une partie de sa famille.

"Des JO d'apprentissage"

Inscrit en Staps à Rouen après son bac, le Saint-Romanais avait finalement pris la direction de la Thaïlande, en octobre dernier, pour se consacrer pleinement à la natation. "Là-bas, il a vraiment amélioré son chrono" relate Timothée Diebolt, maître nageur et directeur technique du HAC Natation, qui espère que cette qualification contribuera à développer et installer pleinement le club havrais, relancé en 2022, sur la place normande. Les chances de qualification en demi-finales sont réduites, pour le jeune nageur, qui tourne autour de la quinzième place française. "Paris, ce sera avant tout des Jeux olympiques d'apprentissage pour Alexis", note Timothée Diebolt. Le vrai challenge, ce sera les JO de 2028, à Los Angeles. Dans cette perspective, le Normand envisage de s'installer aux Etats-Unis pour y suivre un cursus universitaire et sportif.