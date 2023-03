Le Havre. La résurrection du HAC Natation 

Après plus vingt ans sans section pour porter les couleurs ciel et marine, le HAC Natation revit au sein du HAC Omnisports. Cette renaissance est à l'initiative d'éducateurs et bénévoles issus du Club Nautique Havrais. Ils souhaitaient relancer ce "géant endormi" de la natation havraise, "qui était une tête d'affiche de la natation normande et nationale il y a encore trente ans", dixit le HAC Natation, présidé par François-Xavier Michel. Outre une vocation sociale (lire ci-contre) avec son école de natation, le club havrais entraîne des nageurs en catégorie benjamins (collégiens), juniors (lycéens) et séniors (adultes) pour la compétition. "L'un des objectifs du club est la création d'une team élite", note Timothée Diebolt, entraîneur des juniors et séniors, soit une structure "pour accompagner les meilleurs Havrais, voire Seinomarins, au niveau national et au-delà. En ce moment, nous sommes en contact avec plusieurs partenaires qui sont intéressés".

Des jeunes "têtes d'affiche"

Le HAC Natation espère pouvoir obtenir des créneaux d'entraînement supplémentaires rapidement dans les piscines municipales. "On est confiants car, au niveau des résultats sur les premières compétitions, on se détache vraiment, avec différents nageurs, poursuit Timothée Diebolt. On devrait très vite être le deuxième ou troisième meilleur club en Normandie."

Des nageurs ont d'ores et déjà du potentiel, notamment Alexis Kpade, originaire de Saint-Romain-de-Colbosc, licencié au HAC, mais qui s'entraîne via le centre d'accession et de formation à Caen (Calvados). "Il a la chance d'être Franco-Béninois, donc on a fait toutes les démarches auprès de la fédération béninoise de natation pour qu'il soit reconnu. On négocie pour qu'il puisse participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Cela risque d'être très compliqué, mais on a bon espoir qu'il participe à ceux de 2028." Dorian Michel et Wilina Jules-Marthe, en classe de seconde, brillent tous les deux en dos. "On va voir dans les années à venir s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, à progresser. Toute la complexité de la natation, c'est de progresser chaque année et ne pas s'arrêter vers l'âge de 15-16 ans."

Le mois de mars sera bien rempli avec le meeting de Massy (Essonne) le dimanche 12, les meetings de Rennes et du club des Cheminots à Montivilliers le dimanche 19 et les championnats de nationale 3 à Chartres, les vendredi 24 et dimanche 26.