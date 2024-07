[En photos] Caen. La Colline aux oiseaux fête ses 30 ans

Depuis le début d'année 2024, la Colline aux oiseaux était en travaux à Caen. En ce samedi 29 juin, et sous un beau soleil normand, la ville de Caen, représentée par Joël Bruneau, le maire, a inauguré la nouvelle esplanade Frank Duncombe, du nom de celui qui avait été maire-adjoint en charge de l'environnement de 1971 à 1989. Il est surtout le créateur de la Colline aux oiseaux. Joël Bruneau a également inauguré la nouvelle aire de jeux inclusive qui permet à tous les enfants, valides ou porteurs de handicap, de profiter de cette installation. Durant toute cette journée d'anniversaire, les promeneurs petits et grands ont pu s'offrir une démonstration de bateau radiocommandé de la société des Régates de Caen Ouistreham dans le bassin de la Roseraie, ainsi que d'écouter la chorale Polykrom' accompagné de la fanfare Mazel Combo. En fin d'après-midi, les Caennais ont pu souffler les 30 bougies de la Colline aux oiseaux et proclamer quelle était leur rose préférée. Pour finir cette belle journée, les promeneurs ont profité d'un concert.

