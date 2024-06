Caen. A la Colline aux oiseaux, on profite de l'arrivée des beaux jours

L'été est là ! Depuis lundi 24 juin, le soleil brille dans le ciel caennais, après de nombreux jours de grisaille… Le parc de la Colline aux oiseaux, qui fête ses 30 ans cet été, est un lieu toujours apprécié des promeneurs ou travailleurs sur la pause déjeuner. Pelouses, bassins, aires de jeux ou roseraie, le calme règne. Les promeneurs, ravis de cette météo, ne diront pas le contraire. "Enfin ! Ça y est, on y croit en voyant le ciel bleu", se réjouit Laurence Daigremont, venue se balader avec sa famille. Entre amis ou même entre collègues, tous viennent y passer un moment ensoleillé et agréable. "On vient pique-niquer entre collègues et profiter de ce beau temps après ces mois maussades… Comme quoi en Normandie, il peut faire beau de temps en temps", sourit Thibaud Gauthier, qui profite des 25°C. Pauline Pontier étudie dans une école juste à côté du parc. C'est une habituée. "Nous sommes venues déjeuner entre amies, ça fait plaisir. Moralement, je crois qu'on en avait bien besoin !" Bonne nouvelle, le beau temps se poursuit jusqu'à la fin de semaine.