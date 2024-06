Alençon. La Ville rachète l'ancienne brasserie La Renaissance, à l'abandon depuis 15 ans

Lors de la réunion du conseil municipal du lundi 24 juin, la Ville d'Alençon a voté le rachat de La Renaissance.

Depuis 15 ans, ce complexe immobilier était en souffrance. La Ville a été mobilisée à de nombreuses reprises pour accompagner le propriétaire à l'établissement de projets sur ce site. Plusieurs permis ont été délivrés mais rien n'a jamais abouti. Après examen d'une solution de portage partenarial, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, la Ville d'Alençon va acquérir l'îlot principal et un appartement isolé pour un montant total de 490 000€ auxquels il faudra ajouter 60 000 € d'indemnité forfaitaire.

Orne Habitat va intervenir pour la rénovation des logements en apportant des fonds propres (430 000€) et la Foncière de Normandie a été saisie pour la partie commerce. L'ensemble des travaux est estimé à plus de 4 millions d'euros et la Ville apportera un Fonds de concours de 512 000€.

Lors du conseil municipal, le maire d'Alençon Joaquim Pueyo a remercié l'Etat qui va apporter des subventions pour un montant avoisinant 1,2 million d'euros. Il a également souligné que "ce projet ambitieux aura pour vocation de donner une nouvelle vie à ce bâtiment emblématique tout en développant l'attractivité du cœur de Ville".