"La perception est bien plus négative que l'est la situation réelle". C'est le constat dressé par Damien Le Clerc, manager de ville, à Alençon, au terme d'une large consultation.

Il compare le centre-ville d'Alençon à "un centre commercial à ciel ouvert". Mais pour avoir du poids, il faut des actions communes, une synergie entre tous les acteurs.

Des animations commerciales renforcées et plus nombreuses, et une marque: "Shop in Alençon, au coeur de mes envies", pour tous les comerces du centre-ville. La fête du commerce d'Alençon en novembre. Des chèques-cadeaux. L'ouverture des commerces le midi dès la rentrée de septembre. Le stationnement gratuit dans la ville, tous les soirs de 17 à 19h. Voilà pour quelques-unes des actions annoncées, en présence de quelque 80 commerçants, dans le cadre du renforcement du dynamisme commercial alençonnais.

Les actions sont multiples: communication, animation, promotion, et structuration. Le manager de ville, Damien Le Clerc:

Alençon dynamise son commerce Impossible de lire le son.