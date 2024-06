Montivilliers. Les Monti'Marchés de retour tout l'été

Comme chaque année depuis 2020, l'été annonce le retour des Monti'Marchés à Montivilliers. Ces marchés nocturnes estivaux animeront les fins de semaine, un vendredi sur deux, de 17h à 22h, au cœur de la ville.

Marché et animations

Du 21 juin au 30 août, le centre-ville de Montivilliers, les Hallettes et la rue Coty se transformeront en lieux d'échanges. Les Monti'Marchés accueillent de nombreux exposants, parmi lesquels des artisans créateurs, des producteurs locaux et une sélection de food trucks, proposant une variété de produits et de créations. Cet événement permet de mettre en lumière les talents locaux et de valoriser le savoir-faire de notre région.

Les associations montivillonnes et le collectif d'habitants du Centre social Jean Moulin seront également présents, offrant une diversité d'animations et d'activités pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.