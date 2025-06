Montivilliers. Le retour des Monti'Marchés pour la saison estivale

Comme chaque année, le mois de juin annonce le retour des Monti'Marchés d'été à Montivilliers, rendez-vous incontournable depuis 2020. Ces marchés nocturnes estivaux animeront les fins de semaine, un vendredi sur deux, de 17h à 22h, au cœur du centre-ville.

Artisans et producteurs locaux

Du 6 juin au 29 août, le centre-ville de Montivilliers, les Hallettes et la rue Coty se transforment en lieux d'échange. Un vendredi sur deux (à l'exception du 15 août), de 17h à 22h, les Monti'Marchés d'été accueillent de nombreux exposants, parmi lesquels des artisans créateurs, des producteurs locaux et une sélection de food-trucks, proposant une variété de produits et de créations. Ces six marchés estivaux sont l'occasion de mettre en lumière les talents locaux et de valoriser les productions du territoire.

Afin de marquer les temps forts de la saison, des animations spéciales pour les enfants seront proposées lors de deux rendez-vous festifs : vendredi 4 juillet pour célébrer les vacances scolaires et vendredi 29 août pour clôturer la saison dans une ambiance joyeuse et familiale.