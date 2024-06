Législatives 2024. Guillaume Pennelle, délégué départemental du RN de Seine-Maritime, de nouveau candidat dans la 4e circonscription

"C'est une circonscription que je connais bien… J'étais déjà candidat dessus en 2022 et je ne l'ai jamais perdu de vue", déclare Guillaume Pennelle, confirmant ainsi sa volonté de se présenter à nouveau dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, couvrant les cantons de Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly et Maromme. Le délégué départemental du Rassemblement national (RN) de Seine-Maritime s'était déjà présenté, en effet, en 2022 sur ce même territoire. Une "circonscription gagnable", estime le conseiller régional. Il avait reçu il y a deux ans 46,28% des voix face à Alma Dufour, députée insoumise de la 4e circonscription de Seine-Maritime jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche 9 juin. Elle aussi, est candidate à sa réélection, alors que se précisent les répartitions des circonscriptions au sein du Front populaire, nouvelle alliance à gauche regroupant La France Insoumise, le Parti communiste, Europe écologie Les Verts ainsi que le Parti socialiste et Place publique.

Discussion avec Reconquête ?

De son côté, Guillaume Pennelle n'exclut pas de nouvelles discussions avec l'ancienne candidate pour Reconquête Eve Froger, même s'il reconnait ne "plus avoir de nouvelles" depuis le divorce entre Eric Zemmour et sa tête de listes aux Européennes Marion Maréchal. "Eve Froger est une proche de Nicolas Bay qui lui aussi a été exclu de Reconquête, donc rien est fermé", poursuit le candidat du Rassemblement national.

Le maire de Caudebec-les-Elbeuf et référent en Normandie pour le parti Horizons, Laurent Bonnaterre, a lui aussi officialisé sa candidature sur la 4e circonscription de Seine-Maritime. Il devrait logiquement avoir le soutien de la majorité, autrefois représentée par l'ex-députée LREM Sira Sylla.