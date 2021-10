Bonne table : une Petite auberge pour les grands gourmands

Vitres à petits carreaux, plafond bas et doux murmures des couverts et des conversations : la Petite Auberge a ce charme que l’on imagine des établissements d’autrefois. Une bonne odeur vient vous chatouiller les narines lorsque vous franchissez le seuil.



Gâteau de riz

Les gourmands ont le choix entre de nombreuses formules. Pour 12,80 €, vous pouvez déguster une entrée, un plat et un dessert. Des acras de morue, servis avec une sauce épicée, feront mon entrée. Les acras sont bien dorés, relevés mais pas trop et sont accompagnés d’une petite salade agrémentée de quelques lanières de saumon. C’est léger et fin, parfait pour débuter le repas. Ma voisine déguste avec un plaisir évident un gratin de saucisse de montbéliard. Pour plat de résistance, je me décide pour un dos de lieu noir, servie avec une ratatouille confite et quelques pommes-de-terre vapeur. Un délice, d’autant que le tout est accompagné d’une sauce à la crème relevée d’une pointe de moutarde. L’harmonie des saveurs est parfaite.



Enfin, pour terminer en beauté un repas aussi bon que beau, on me sert une part de gâteau de riz, agrémenté de crème anglaise et d’une sauce au caramel. Pour compléter le tableau, le service est aimable et rapide.

Pratique. La Petite Auberge, 164 rue Martainville, Rouen. Tél. 02 35 70 80 18.