Rouen : violente arrestation dans l’ascenseur

Il s’agit en fait d’appels au secours d’un jeune homme bloqué dans un ascenseur. Pompiers et secours interviennent. A 6h15, l’homme est libéré de sa "cage". Il explose.

Se sentant mal, complètement paniqué, l’homme est énervé, insultant et outrageant. Il s’en prend au premier venu, un policier, à qui il assène un violent coup de pied. Il est interpellé, non sans difficulté, puisqu’il tente de donner plusieurs coups de pied, de coude ou de tête aux forces de l’ordre. Le frère s’interpose, il est lui aussi appréhendé avant d’être relâché. Finalement, l’homme est transféré au commissariat. Le voyage et la fouille ne se passent guère mieux. Le prévenu insulte, menace.

Il a affirmé aux juges avoir été arrêté sans raison : “Ils étaient là pour une arrestation !”. Réplique du juge : “Non, ils ont été appelés pour du bruit”.

Dix mois de prison avec sursis, telle a été la peine prononcée le 25 septembre par le tribunal correctionnel de Rouen à l’encontre du jeune homme, pour violences, outrage et rébellion, à Rouen et Notre-Dame de Bondeville.