Car-jacking, course folle en plein centre-ville à Rouen

Le propriétaire du véhicule, âgé de 26 ans, venait tout juste de se stationner place des Coquets à Mont-Saint-Aignan. C'est alors qu'un individu armé a surgi et l'a menacé, lui intimant l'ordre de vider ses poches. L'homme dut s'exécuter et lui livra son portable et ses clés de voiture. L'autre prit la fuite a bord du véhicule, quittant le stationnement non sans heurter auparavant un autre véhicule.

Alertée par la victime, la police a mobilisé plusieurs équipages afin de retrouver le malfaiteur. Malgré les véhicules de police positionnés sur le boulevard des Belges, le fugueur n'a pas voulu s'arrêter. Il a traversé le pont Guillaume le Conquérant. Mais après avoir percuté un trottoir, la voiture a subi un pneu crevé. Finalement, elle a fini par percuter une barrière et s'est immobilisée.

L'homme, interpellé difficilement, a été menotté. Agé de 34 ans, il était déjà connu des services de police pour violence, port d'arme et conduite sans permis. Cette fois, il était manifestement alcoolisé.