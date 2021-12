Rouen : vol avec violence

Il est 2h45, ce matin, mercredi 3 août, lorsque la police secours est appelé pour un vol avec violence. Deux jeunes femmes, de 28 et 27 ans marchent dans la rue Guillaume Le Conquérant lorsqu'elles sont abordés par deux hommes. Ceux-ci s'en prennent à leur sac à main ; un réussit à en arracher un, l'autre n'y arrive pas et projette l'une des victimes sur une voiture.

Alertée, la police a retrouvé les deux auteurs des faits, à l'angle du Boulevard des Belges et de la rue Racine, alors qu'ils fouillaient dans un gros portefeuilles. Les deux individus, qui ont été par la suite reconnus par leurs deux victimes, tentent de s'enfuir mais sont rattrapés par la police et avouent alors les faits qui leur sont reprochés.Tous les deux âgés de 16 ans, originaires de Rouennais et de Drancy (93) sont placés en garde à vue.