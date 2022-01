Rouen : vol avec violence sur une prostituée

Il était 4h10 du matin, dimanche 28 août, lorsqu'un patrouille de police secours, se trouvant Boulevard de la Marne, remarque des prostituées vociférant sur la voie publique. Après information, il est apparu que l'une d'entre elles, une femme née en1984 et originaire du Libéria, s'est fait arracher son sac à main par un individu. Les policiers remarquent alors un homme répondant à la description faite, un peu plus loin dans la rue. Arrivé à sa hauteur, ils l'interpellent mais celui-ci nie avoir volé un sac et prend la fuite rue Jeanne d'Arc. Il est bientôt rattrapé par les forces de l'ordre qui réussissent à l'immobiliser et le menoter, non sans mal. Le jeune homme, né en 1994, originaire de Saint-Aubin-l'Epinay était fortement alcoolisé (1,04g/l). Le sac- à-main de la prostituée n'a pas été retrouvé.