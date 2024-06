Formule 1. Le pilote normand Esteban Ocon quitte Alpine

L'Eurois Esteban Ocon ne pilotera plus sur Alpine à la prochaine saison. L'écurie en a fait l'annonce ce lundi 3 juin via un communiqué. "BWT Alpine F1 Team et Esteban Ocon ont convenu de se séparer aux termes du contrat du pilote français avec l'équipe à la fin de la saison 2024 du Championnat du Monde FIA de Formule 1."

Cela faisait cinq ans qu'Esteban Ocon collaborait avec Alpine. Le pilote normand a remporté un Grand Prix avec le constructeur français, celui de Hongrie en 2021. Il a aussi signé deux autres podiums : une deuxième place au Grand Prix de Sakhir 2020 et une troisième place au Grand Prix de Monaco 2023. En 2022, il s'était classé huitième du Championnat Pilotes, contribuant à la quatrième position de l'écurie chez les Constructeurs.