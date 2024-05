Villedieu-les-Poêles. Le Grand Sacre revient, après huit ans d'absence

Une fête historique de Villedieu-les-Poêles est de retour dimanche 2 juin. Le Grand Sacre va avoir lieu toute la journée, avec une messe le matin et la procession du Saint-Sacrement dans les rues de la commune l'après-midi, à partir de 15h. Depuis 1655, cette fête a lieu tous les quatre ans, exception faite de 2020 à cause de la pandémie de Covid. "Le Grand Sacre est une procession religieuse à travers les rues de Villedieu", explique Philippe Clairay, le directeur de la Maison du Patrimoine Sourdin, en charge de la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel. Le Saint-Sacrement, Jésus vivant dans une hostie consacrée pour les Catholiques, fait procession dans la ville. La foule va s'arrêter sur neuf reposoirs dans les différents quartiers de la commune.

Une manifestation aussi culturelle

C'est aussi une manifestation culturelle et patrimoniale. "Ça relie la ville à son histoire car Villedieu est une ancienne commanderie de l'ordre de Malte et, à chaque Grand Sacre, on retrouve une délégation de chevaliers de Malte", détaille Philippe Clairay. Il poursuit : "Pour moi, c'est du patrimoine immatériel. C'est cultuel, mais c'est aussi culturel car c'est spécifique à la population de Villedieu. Ça ne subsiste qu'ici. C'est une cérémonie certes religieuse, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout pratiquants qui participent quand même à l'élaboration des décors, des reposoirs, du fleurissement de la ville… C'est une fête pour Villedieu." Cette fête populaire permet aux habitants de se rencontrer, de se parler, de vivre ensemble.

Voici un plan de Villedieu avec le parcours de la procession lors de la fête du Grand Sacre, dimanche 2 juin. - Philippe Clairay

"Ça montre aussi l'attachement à la ville. Les habitants sont très fiers de leur histoire. La ville est magnifiée", ajoute encore le directeur, qui évoque aussi un enjeu de prestige : être à la hauteur de ce qui a été fait avant. 4 000 à 5 000 personnes sont attendues, ou peut-être plus, après les huit ans d'absence du Grand Sacre. "On pourrait avoir des doutes sur la participation, et en fait pas du tout. Le Grand Sacre, c'est une espèce de miracle. On se demande si ça va fonctionner et finalement, ça fonctionne toujours", conclut Philippe Clairay.