Villedieu-les-Poêles. L'ancienne minoterie se transforme en bouquinerie-salon de thé

L'ancienne minoterie de Villedieu-les-Poêles, laissée sept ans à l'abandon, se transforme en bouquinerie-salon de thé. Le lieu, qui ouvre ce mercredi 9 avril, a pour propriétaire Aurélie Boussin, ancienne enseignante. Il s'agit pour elle d'un projet de longue date qui se concrétise enfin, avec une envie particulière : "Monsieur Covid est passé par là, il y a eu un besoin de me ressourcer et un besoin de bien-être", confie-t-elle.

La convivialité est au cœur du projet. Aurélie Boussin invite les gens à bouquiner en sirotant un thé ou un café. Elle souhaite que le lieu "rassemble les gens". La bouquinerie se veut chaleureuse et dispose, pour cela, d'une surface de 100m2.

Une démarche écoresponsable

La gérante est très attachée à la cause écologique et cela se retrouve dans ce nouveau commerce sourdin. Les livres présents sur place sont à 80% issus de la seconde main. Le lieu met un point d'honneur à "faire vivre plusieurs vies" aux ouvrages qui seront vendus aux visiteurs. Le deuxième point écoresponsable réside dans les murs de l'établissement. L'idée d'Aurélie Boussin était de faire revivre ce vieux moulin en le réhabilitant et en l'aménageant avec des objets également de seconde main. Elle reste très attachée à l'origine du bâtiment et l'a donc décoré avec des photos de l'ancienne minoterie, mais aussi en gardant un trou dans le sol, qui donne sur Le Bief, cours d'eau faisant tourner la turbine de la minoterie. La bouquinerie, comme une évidence, a été baptisée La Minoterie.