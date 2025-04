Dédicaces. François Hollande dans la Manche : l'ancien président vous attend pour une rencontre exclusive !

Dans ce livre, François Hollande ambitionne de retracer un siècle d'histoire politique en s'intéressant aux différentes expériences de la gauche au gouvernement. Il revient sur les présidences de Mitterrand, sur son propre quinquennat, mais aussi sur les périodes de cohabitation et les alternances qui ont façonné le paysage politique français.

"Le défi de gouverner" : une analyse critique de la gauche au pouvoir

L'ancien chef de l'Etat tente d'expliquer pourquoi, malgré des avancées majeures sur le plan social et sociétal, la gauche peine à valoriser son bilan. Il analyse les divisions internes, les compromis imposés par l'exercice du pouvoir et la difficulté à maintenir une ligne cohérente entre ambition réformatrice et réalités gouvernementales.

Une rencontre privilégiée à la librairie Ryst

Si vous souhaitez poser vos questions à François Hollande et obtenir une dédicace personnalisée, rendez-vous :

Librairie Ryst - 16-22, rue Grande Rue, Cherbourg-en-Cotentin.

- 16-22, rue Grande Rue, Cherbourg-en-Cotentin. Mercredi 23 avril à partir de 17h.

Que vous soyez passionné d'histoire politique, curieux d'en savoir plus sur les coulisses du pouvoir ou simplement amateur de débats d'idées, cette séance promet des échanges instructifs.

Une rencontre à ne pas manquer !

