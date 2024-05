Calvados. Ce passionné d'ultratrail se lance un défi de 24 heures pour récolter des fonds pour Ava, née sans oreilles

Les jambes vont brûler à la fin du week-end ! Thomas Roussel, amateur d'ultratrail depuis cinq ans, qui sort tout juste du Rock'n'Trail dans la Manche, s'est lancé un pari un peu fou. Pendant 24 heures, il va essayer d'atteindre les 10 000m de dénivelé positif, en montant et descendant la côte du Physicien au Vey, près de Clécy, en Suisse normande.

Un soutien nécessaire

Le départ est donné samedi 25 mai à 11 heures. "La côte fait environ 1km. Elle n'est pas très technique et goudronnée sur les deux tiers, explique le sportif. La pente est en moyenne de 20%, je vais donc grimper en marchant, et redescendre en courant." Si des proches vont se joindre à lui pour le soutenir, tout le monde est invité à faire un petit bout de chemin en sa compagnie durant ces 24 heures.

Pour la bonne cause

Ayant eu cette idée en visionnant une vidéo sur YouTube, Thomas Roussel a été conseillé par son ami, Adrien. "Il m'a dit : 'ça serait cool et utile de faire ce défi au profit d'une association'." Le projet est ainsi né, et le voilà engagé pour la cause d'Ava, née avec une malformation des deux oreilles, et son association Une chance in'OUIE pour Ava. Cette jeune Ornaise a besoin d'opérations chirurgicales onéreuses, à réaliser aux Etats-Unis.

Thomas Roussel a lancé une cagnotte, disponible ici, qui cumule pour le moment près de 1 500€. "Je suis en contact avec la famille, ils sont très contents de l'initiative. Ce sont des gens qui ont vraiment le cœur sur la main", assure l'intéressé. Lors de son défi, un petit stand permettra d'apporter de la visibilité auprès des nombreux passants, avec une vente de gâteaux et de boissons. Une fois les 10 000m de dénivelé atteints, un barbecue sera organisé.

