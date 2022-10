Alençon. Leur bébé souffre d'une malformation rare, ils récoltent de l'argent pour la faire opérer

La petite Ava, tout juste âgée de sept mois, ne cesse de sourire. La voix de ses parents, Charlotte Corvasier et Jérémy Coulbault, habitant à Alençon, elle ne l'a entendue distinctement pour la première fois il y a seulement trois mois, depuis qu'elle est équipée d'un boîtier transmetteur de sons. Ava souffre d'une malformation rare appelée microtie atrésie. Ces anomalies de développement de l'oreille toucheraient une personne sur 15 000 en France. Si son appareil interne fonctionne, seules des opérations chirurgicales, telles que la canaloplastie, pourraient lui permettre d'obtenir une audition classique.

99 000 € par oreille opérée

La petite fille doit attendre ses trois ans avant de pouvoir bénéficier des opérations, notamment en raison de l'anesthésie générale, qui implique de peser plus de 14 kg. La nécessité d'aller aux États-Unis s'explique par la nouveauté des techniques médicales utilisées pour traiter cette malformation, encore sous-développées en France. Ce type d'intervention nécessite un intervalle d'au moins six mois entre les opérations. Pour chaque oreille, le coût des frais médicaux s'élève à 99 000 €. Une somme "astronomique" pour la famille, qui ne perd pas pour autant espoir.

Depuis la découverte de la malformation de leur fille, Charlotte et Jérémy se démènent pour trouver des solutions. Les réseaux sociaux leur ont permis de trouver d'autres personnes atteintes de cette malformation et de trouver des conseils et du soutien. En septembre, Charlotte et Jérémy ont créé l'association Une chance In'Ouie pour Ava afin de récolter les fonds nécessaires. Une cagnotte a été mise en ligne et des boîtes à don ont été déposées dans des commerces et des établissements ornais. Certains organismes et clubs sportifs, comme le club de self-défense Offensif Krav Maga ou le club de Balade moto à Alençon, organisent des événements et des levées de fonds pour soutenir la famille.

Au total, la famille espère récolter 230 000 € afin de couvrir l'ensemble des frais : les déplacements vers les États-Unis et les opérations.