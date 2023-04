Manche. Pour le Rock'n'Trail, la carrière de Muneville-le-Bingard accueille un millier de coureurs ce week-end

Le décor est planté ! La carrière de Muneville-le-Bingard accueille la troisième édition du Rock'n'Trail samedi 29 et dimanche 30 avril. Cette épreuve incontournable du calendrier des courses dans la Manche a la particularité de durer 24 heures.

Un circuit "technique"

Les participants doivent courir pendant 24 heures sur une boucle de 7,6 kilomètres avec 200 mètres de dénivelé. Cette épreuve peut être réalisée en solo, à deux, à quatre ou à six. Les vainqueurs des deux premières éditions, Frédéric Renard et Guillaume Bechet, seront de retour pour tenter le doublé. Il s'agit d'un trail "nerveux", "technique" et "sans concession" avec "une grande variation de terrain", promettent les organisateurs.

Toute l'épreuve se déroule au sein de la carrière de Muneville-le-Bingard.

Deux autres parcours proposés

Des parcours de 16 kilomètres et 7 kilomètres le samedi matin, ainsi que plusieurs concerts autour de l'épreuve, seront aussi organisés. Le plus petit circuit se veut être une découverte du site de Muneville. Il est à visée caritative puisque l'ensemble des bénéfices sera reversé à deux associations locales : 1 pas, 2 pas pour Anaïs et L'outil en Main du Pays de Périers Centre-Manche.

L'espace de restauration et buvette sera ouvert 24 heures sur 24.