[En images] Caen. La Colline aux oiseaux fait peau neuve pour ses 30 ans

La Colline aux oiseaux à Caen, qui accueille chaque année 450 000 visiteurs, fête ses 30 ans. Elle a été construite en 1994, sur une ancienne décharge, pour les 50 ans du Débarquement. Située au-dessus du Mémorial, elle est composée de grands jardins aménagés selon différents thèmes, d'espaces de jeux, d'enclos avec des animaux… Pour son anniversaire, elle se refait une beauté, avec de nombreux aménagements et nouveautés.

Le grand retour du manège

Le site va encore évoluer et de nouveaux espaces vont voir le jour. Les deux plus grands aménagements concernent la réfection de l'entrée, pour un budget de 300 000€ et la création d'une aire de jeux inclusive, pour un coût de 380 000€. D'autres nouveautés sont au rendez-vous comme de nouvelles races d'animaux et un nouvel espace pour eux, mais aussi le grand retour du manège. Pour l'instant, c'est encore l'effervescence sur le site, avec des zones de travaux. La Colline aux oiseaux reste malgré tout ouverte.

D'ici quelques semaines, les aménagements seront terminés. Le parc aventure, avec sa partie accrobranche, a cependant pris du retard et ne pourra pas ouvrir avant plusieurs semaines. Il prendra la place des enclos des animaux, au sommet de la colline, désormais vides, ses occupants ayant quitté le parc.