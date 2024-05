Normandie. Sept films aidés par la Région présentés au festival de Cannes

Pendant onze jours à Cannes, place aux paillettes, au tapis rouge et aux stars des plateaux de cinéma. Le festival de Cannes démarre pour une 77e édition, mardi 14 mai, et se terminera samedi 25 mai. Si cet événement international se déroule dans le sud de France, la Normandie va tout de même y être présente. Sept films qui y seront présentés ont reçu à un moment ou à un autre une aide de la Région Normandie, via l'agence de développement du cinéma sur le territoire.

Quels types d'aides ?

Il y a plusieurs types de financements. Il existe d'abord les aides à l'écriture ou à la réécriture. Deux des sept films ont été écrits au Moulin d'Andé, dans l'Eure. Il s'agit de Les Fantômes de Jonathan Millet et Mi Bestia de Camila Beltran. Le film Les Reines du Drame d'Alexis Langlois a aussi eu une aide à l'écriture.

Le développement de certains films a été soutenu par la Normandie, car les entreprises de production sont de la région. C'est le cas pour Mongrel de Chiang Wei Liang & You Qiao Yin et Viet and Nam de Truong Minh Quy. Ces deux œuvres sont coproduites par Deuxième Ligne film, une société de l'Eure. Enfin, il y a l'accueil de tournage, quand les équipes trouvent des décors dans la région. Le film Ma vie Ma gueule de Sophie Fillières, avec Agnès Jaoui et Philippe Katerine, qui sera diffusé en séance d'ouverture de la Quinzaine des cinéastes, entre dans cette catégorie, tout comme Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Le premier a eu deux jours de tournage à Dieppe en juin 2023 et le second 19 jours en novembre/décembre 2022 au Havre et à Octeville-sur-Mer.

1€ dépensé rapporte 2€

En 2023, Normandie Images a soutenu 99 projets. 87 films ont été terminés et ont généré 5 159 572€ sur le territoire de la région, pour 2 475 000€ de subventions. Il y a eu 57 tournages pour 407 jours de tournage en Normandie. Des chiffres qui augmentent par rapport à 2022.