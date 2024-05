Place du commerce à Caen. La France, l'Italie et l'Asie à l'honneur

Cette semaine, la rédaction de Caen vous propose de vous évader avec de nouveaux commerces. Pour ses 40 ans, l'enseigne française Pylones s'installe pour la première fois en Normandie. Sandrine Madeleine, responsable de la boutique, explique : "On fait partie des 75 boutiques présentes dans le monde. Et le but, c'est de mettre en avant le plus de produits utiles pour tout le monde."

Direction l'Italie et l'Asie

Non loin de là, une autre boutique met en avant le savoir-faire italien. La boutique Talina a quitté la place Malherbe pour s'implanter rue Ecuyère et mettre en avant la collection NeroGiardini. Pour sa gérante, Nathalie Corin, c'était une évidence : "Je collabore avec cette marque depuis 2007 et je voulais consacrer une boutique entièrement à NeroGiardini. C'est la seule boutique de la marque en France."

Et puis direction l'Asie, avec le restaurant Chez Marta. Marta Murat "voulait mettre en avant la cuisine du Japon, mais aussi de la Mongolie", pays dont elle est originaire, dans un cadre apaisant et à des prix raisonnables. Comptez entre 9 et 11,90 euros pour le plat.