Trains normands. SNCF Réseau lance la concertation pour le projet de saut-de-mouton près de Saint-Lazare

La compagnie ferroviaire lance, du 21 mai au 8 juillet, une phase de concertation publique concernant le projet de "saut-de-mouton" au niveau de l'avant-gare Saint-Lazare à Paris. Pour la compagnie ferroviaire il s'agit d'"améliorer la régularité des trains franciliens de la ligne J et des trains normands" mais aussi de "permettre de transporter plus de voyageurs en faisant circuler davantage de trains longs normands en heure de pointe". Une réunion publique a lieu à Rouen le 19 juin à l'hôtel de ville de 18h à 20h. A Caen, le public est convié mardi 28 mai à l'Hôtel d'agglomération de Caen la mer.

Un projet entre 220 et 250 millions d'euros

L'arrivée des trains dans la gare parisienne où se chevauchent lignes normandes et lignes franciliennes est assez complexe. En effet, les quais longs de Saint-Lazare n'étant pas alignés avec les voies par lesquelles circulent les trains normands, ces derniers sont contraints de couper les voies du transilien parisien (ligne J) par l'aiguillage, ce qui retarde l'arrivée et le départ des rames sur les deux réseaux. Pour optimiser l'avant-gare, la SNCF a donc imaginé ce "saut-de-mouton", l'équivalent d'un pont (situé entre Paris, Levallois-Perret et Clichy) permettant aux trains normands de passer au-dessus des voies de la ligne J du réseau Transilien.

Le coût du projet est estimé entre 220 et 250 millions d'euros pour une mise en service escomptée fin 2032. Saint-Lazare représente la deuxième gare de France en nombre de voyageurs soit près de 103 millions en 2022 et avec plus de 1 500 trains par jour.

Toutes les informations concernant la consultation et le projet sont à retrouver ici.