Normandie. Motaz Azaïza, journaliste palestinien, lauréat du Prix Liberté 2024

Ils n'étaient plus que trois en lice. Le vainqueur est connu depuis ce lundi 6 mai, à la mi-journée. Motaz Azaïza est le lauréat du Prix Liberté 2024, remis par la Région Normandie. Entre le 20 mars et le 30 avril, exactement 14 265 jeunes issus du monde entier ont participé au vote et ont fait de lui le vainqueur de cette sixième édition.

Un conflit dans l'actualité

Motaz Azaïza est un journaliste palestinien qui couvre l'actualité chez lui, dans la bande de Gaza. Il défend la liberté de la presse et le droit à l'information dans un endroit du monde où les journalistes ont toutes les peines pour exercer leur travail. "Son combat pour le droit à l'information permet de diffuser des informations sur le conflit et de mettre en lumière les destins des populations affectées par cette guerre", précise la Région, qui indique toutefois que le journaliste vit maintenant au Qatar depuis l'interruption des communications à Gaza, décrétée par Israël.

Le lauréat recevra son prix le 4 juin au Zénith de Caen, devant un parterre de milliers de jeunes, mais aussi une cinquantaine de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il recevra un chèque de 25 000 euros ainsi qu'un trophée conçu par les élèves du lycée Paul-Cornu de Lisieux.

Les deux autres finalistes étaient Maria Kolesnikova, opposante biélorusse, et Noura Ghazi, avocate syrienne luttant pour les droits des prisonniers politiques.