80e D-Day. Dix jeunes Normands écrivent une chanson dédiée à la liberté : "Un devoir de mémoire et de beauté"

Créer une chanson dédiée à la liberté. Voilà le vaste chantier confié à dix jeunes de 15 à 24 ans par la Région Normandie. Cette résidence d'écriture, qui dure du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre à Asnelles, s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération. "Je ne sais pas ce qu'il y aura dans cette chanson, les jeunes vont le décider, affirme Bertrand Deniaud, vice-président de la Région. Ils ont totale carte blanche, et notre totale confiance."

Une réflexion partagée

Les artistes en herbe ne sont pas lâchés dans la nature : Mathieu Marie-Eugène, alias Kalimat, anime la semaine. "Il faut que cette chanson rende hommage, mais qu'elle soit aussi agréable à écouter. Il y a un devoir de mémoire et un devoir de beauté", explique-t-il. La rappeuse afghane Sonita Alizada, lauréate du Prix Liberté en 2021, interprétera la chanson, écrite en français, mais aussi en anglais.

"Nous sommes dix, donc ça va fuser de partout, sourit Nausica Gloris, Havraise. Je suis confiante, ça va émerger." Après les présentations, les jeunes doivent se mettre à l'écriture. Et avec un peu de pression. Lorsque la chanson sera présentée, le 4 juin 2024 lors de la remise du Prix Liberté 2024, des vétérans américains seront présents. "Ça met une pression, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut qu'ils apprécient ce qu'on a écrit, ils sont les principaux acteurs", glisse Blanche Legoubé, 16 ans. "C'est un hommage qu'on leur rend, c'est quelque chose de très important", abonde Lucie Picard, habitant dans l'agglomération caennaise.

Une référence en la matière ?

A quelques mètres d'une des plages du Débarquement, le cadre est plutôt idéal pour travailler sur le sujet. "Le temps n'est pas terrible en ce moment, comme le 6 juin 1944, ça permet de se mettre dans la situation", s'amuse Alexis Catelain, venant de Gonfreville-l'Orcher. Sans possibilité de sortir, ils pourront se concentrer sur l'écriture d'une chanson qui sera probablement du rap, ou du slam. Un futur hit ? "C'est la qualité rédactionnelle et artistique de la chanson qui feront sa notoriété, mais on espère qu'elle plaira, et peut-être qu'elle deviendra la chanson des commémorations !", conclut Bertrand Deniaud.