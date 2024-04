Alençon. Le niveau des crues est désormais indiqué sur la rivière Sarthe

Début avril, deux repères de crues ont été apposés à Alençon en rive de la rivière Sarthe, près de la passerelle du parc de la Providence, en référence à deux crues majeures : celles de janvier 1995 et de juin 2018.

La disparition des anciens repères de crues et les changements de modes de vie fragilisent la mémoire collective liée à ces phénomènes. Ces repères permettent d'entretenir une connaissance commune de ces événements et d'entretenir une culture de la prévention du risque. D'autres repères seront prochainement installés à Saint-Paterne-Le-Chevain et à Saint-Germain-du-Corbéis. Parallèlement à ces poses, un travail d'inventaire, d'entretien et de protection des repères existants est mené afin de maintenir un niveau élevé de connaissance sur les inondations et crues des cours d'eau du territoire.

Cette pose de repères normalisés est une obligation réglementaire du code de l'environnement, sous la forme d'un disque blanc de 40mm de rayon minimum. Sa moitié inférieure est composée d'un demi-disque violet qui comprend trois vagues violettes plus claires, le segment horizontal de ce demi-disque indique le niveau des "Plus Hautes Eaux Connues", inscrit en violet au-dessus de cette ligne horizontale. La date de la crue est indiquée en gris sur la partie supérieure, le nom du cours d'eau est inscrit en blanc dans la partie inférieure.