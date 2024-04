Rouen. Oriane Lacaille vous invite au voyage au Trianon Transatlantique

Charismatique et dotée d'une grande simplicité, Oriane, artiste solaire à la voix suave, se confie sur son parcours.

Quelles sont vos sources d'inspiration ?

"J'ai appris la musique avec mon père René Lacaille, que j'accompagne sur scène depuis mes 13 ans. Avec lui, j'ai appris à considérer la musique comme un vecteur de partage et de cohésion. Je chantais toujours en créole pour mon père. Puis, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à écrire dans les deux langues. Ma mère est linguiste, elle m'a transmis l'amour des mots et le sens de la poésie. Je suis le fruit de ce double héritage."

Quels sont vos thèmes de prédilection ?

"La nature est incontournable. Même si certains textes sont politiques, comme ma chanson sur les réfugiés, d'autres traitent de sujets plus personnels comme l'amour ou la maternité, mais la nature reste la toile de fond. Elle est omniprésente. Les thèmes que j'aborde sont universels et intemporels. Je compare la situation des réfugiés d'aujourd'hui à celle des esclaves du passé : l'histoire se répète."

Comment marier tradition

et modernité ?

"La tradition est vivante. Elle m'a été transmise, et je la retranscris à ma manière. J'utilise des instruments traditionnels : awicha (luth petit guembri) ou kayanb mais aussi ukulélé soprano et baryton. On choisit aussi de reprendre parfois des formes traditionnelles : celles du sega et du maloya, mais ce métissage culturel se fait naturellement en fonction de la chanson elle-même et de l'atmosphère qui s'en dégage. Certaines ont des accents plus blues d'autres plus pop : chacune a son identité."

Comment s'articulent les chansons ?

"Comme certaines chansons sont chantées en créole, c'est pour moi important de les présenter au public avant de les interpréter. S'ils ne comprennent pas les paroles, les spectateurs auront ainsi plus de facilité à en cerner l'intention et l'émotion, quoique la compréhension ne soit pas indispensable pour vivre intensément cette musique."

Pratique. Vendredi 19 avril à 20h30. Le Trianon. 5 à 15€. trianontransatlantique.com